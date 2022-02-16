Егор Шарангович забросил десятую шайбу в чемпионате НХЛ

Егор Шарангович. Фото twitter.com/NJDevils
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович отметился очередной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский нападающий "Нью-Джерси" отличился в домашнем матче против "Тампы-Бэй". В конце первого периода он вывел свою команду вперед - 2:1, за десять минут до этого Шарангович ассистировал Доусону Мерсеру. Однако два очка белоруса "дьяволам" не помогли - во второй половине встречи игроки "Лайтнинга" забросили пять безответных шайб и в итоге одержали победу 6:3.
В 44 матчах сезона Егор Шарангович набрал 24 результативных балла (10+14). "Девилс" с 39 очками идут на последнем месте в столичном дивизионе НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 24 балла.-0-