Егор Шарангович забросил пятую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Егор Шарангович помог команде обыграть "Баффало" со счетом 4:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале третьего периода белорус отдал результативную передачу Джеку Хьюзу, который в третий раз поразил ворота соперников, а потом сам забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. В этой встрече Егор Шарангович провел на льду чуть более 14 минут, нанес 5 бросков при коэффициенте полезности "+3". Всего в нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников "дьяволов" и семь раз отдавал голевые передачи. После 31 проведенной встречи "Нью-Джерси" имеет в своем активе 27 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.

Еще один белорусский представитель в сильнейшей хоккейной лиге мира Алексей Протас принял участие в победной домашней встрече "Вашингтона" с "Нэшвиллом" (5:3). Белорусский форвард провел на площадке ровно 7 минут, нанес один бросок и применил один силовой прием. В 21 матче нынешнего сезона Алексей Протас набрал 6 бомбардирских баллов (2 гола и 4 результативные передачи). Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" набрали 45 очков в 32 поединках и находятся на второй позиции Восточной конференции, уступая только "Тампе", у которой 46 баллов после 31 игры.-0-