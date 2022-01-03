Егор Шарангович забросил седьмую шайбу в чемпионате НХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Егор Шарангович забросил седьмую шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке с лидером Восточной конференции "Вашингтоном" белорус открыл счет на 8-й минуте, и в итоге "дьяволы" вырвали победу в овертайме с результатом 4:3. Егор Шарангович отличился в третьем матче подряд, и теперь в его активе 14 бомбардирских баллов (по семь шайб и голевых передач), набранных в 30 проведенных играх. Белорусский форвард "Вашингтона" Алексей Протас в матче с "Нью-Джерси" на лед не выходил. На его счету 6 очков (2+4). В 33 проведенных встречах "Нью-Джерси" набрал 31 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" возглавляют турнирную таблицу, имея 48 очков в 34 поединках.

В бомбардирской гонке лидируют форварды "Эдмонтона" - канадец Коннор Макдэвид - 53 (19+34) и немец Леон Драйзайтль - 52 (25+27).-0-