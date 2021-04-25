Егор Шрамков занял четвертое место на ЧЕ по спортивной гимнастике в Швейцарии

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария) белорусский спортсмен Егор Шрамков занял четвертое место в опорном прыжке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белоруса – 14,549 балла. Тройку сильнейших в данном виде программы возглавил украинец Игорь Радивилов — 14,716 балла. Серебро выиграл израильтянин Андрей Медведев – 14,658 балла, бронза у британца Джанни Морана — 14,583 балла.

У мужчин на брусьях выиграл турок Ферхат Арикан (Турция) – 15,300 бала. Россиянин Давид Белявский стал вторым с оценкой 15,133 балла. Швейцарец Кристиан Бауманн (Швейцария) и Лукас Даусер из Германии с оценкой 15,100 балла разделили бронзу.

На перекладине Давид Белявский праздновал успех – 14,066 бала. 2. Андреас Тоба из Германии, серебряный медалист – 13,833 балла. Замкнул тройку сильнейших Адем Асил – 13,766 балла.

У женщин в вольных упражнениях не было равных британке Джессике Гадировой – 13,966 балла. У россиянки Ангелины Мельниковой серебро – 13,900 балла. 3. Ванесса Феррари из Италии выиграла бронзу – 13,600 балла. На бревне лучшую оценку от судей заработала Мелани Де Хесус дос Сантош из Франции – 13,900 балла. Второе место у Санны Веверс из Нидерландов – 13,866 балла. Украинка Анастасия Бачинская с бронзой – 13,333 балла.

Всего на континентальном форуме в Швейцарии было разыграно 12 комплектов наград. Сборная России первенствовала в общекомандном зачете, выиграв пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Вторыми стали британцы (1-1-4), третьими – швейцарцы (1-1-1).-0-