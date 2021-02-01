Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса определились чемпионы и призеры личного чемпионата Беларуси по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке женского одиночного разряда опытная Екатерина Боровок уверенно обыграла юную Веру Волкову с "сухим" счетом 4:0. На протяжении всего чемпионата его новоиспеченная победительница не проиграла ни одной партии, завершив все свои поединки с результатом 4:0. Бронза у Дарьи Триголос, победившей Надежду Богданову со счетом 4:2.

У мужчин чемпионом также впервые стал Владислав Руклецов, одолевший в напряженном финале Андрея Милованова - 4:3. После четырех сетов Владислав Руклецов уступал, но затем сумел выиграть три партии подряд и завоевал золотую медаль национального первенства. Бронзу получил Александр Ханин, выигравший у Ильи Барболина - 4:0.

В женском парном разряде победу праздновали Дарья Триголос и Надежда Богданова, выигравшие в решающем матче у Екатерины Боровок и Веры Волковой - 3:0. Обладательницами бронзы стали Дарья Кисель и Карина Подражанец, одолевшие в матче за третье место Татьяну Чекавую и Дарью Василенко со счетом 3:2.

Мужской парный турнир выиграли Владислав Руклецов и Александр Ханин, взявшие верх над Ильей Барболиным и Андреем Терехиным - 3:2. Третье место заняли Николай Зражевец и Андрей Лобанов, победившие Георгия Кунаца и Михаила Цыгановского со счетом 3:1.

В финале соревнований смешанных пар Дарья Триголос и Александр Ханин в упорной борьбе выиграли у Надежды Богдановой и Владислава Руклецова - 3:2.-0-