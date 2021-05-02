Екатерина Ершова и Виктория Куйдан выиграли серебро ЧЕ по прыжкам на батуте в Сочи

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Ершова и Виктория Куйдан выиграли серебро чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в синхронных прыжках, белорусские спортсменки были удостоены от судей оценки 47,560 балла.

Екатерина Ершова и Виктория Куйдан пропустили вперед лишь россиянок Анну Корнетскую и Сусану Кочесок. Итоговый результат победительниц - 48,700 балла.

Бронзу выиграли батутистки из Германии Леони Адам и Айлен Реслер - 45,990 балла.

Ранее золото континентального форума в командных стартах батустистов выиграли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев. В аналогичном виде программы среди женщин Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебряные награды.

Кроме того, в командном турнире среди юниоров белорусы Андрей Буйлов, Станислав Яскевич, Иван Мельников и Даниил Пшенко стали победителями. В турнире девушек Виолетта Бардиловская, Александра Столярова, Злата Шалковская и Мария Сергеева выиграли серебро.-0-