Екатерина Галкина и Анастасия Салос стали обладательницами олимпийских лицензий по итогам многоборья на ЧМ в Баку

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации Екатерина Галкина и Анастасия Салос не смогли выиграть наград в многоборье на чемпионате мира в Баку, однако стали обладательницами олимпийских лицензий на Игры в Токио-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На ковер вышли 24 сильнейшие гимнастки, завоевавшие право выступить в финале многоборья по итогам квалификации. Для попадания в число участниц Олимпийских игр спортсменкам необходимо было выйти в топ-16. С этой задачей белоруски справились. Анастасия заняла 14-е (79,300 балла), а Екатерина - 15-е место (79,000 балла) в итоговом протоколе.

Третий раз подряд в многоборье на чемпионатах мира не было равных россиянке Дине Авериной (91,400). Серебро у ее сестры Арины Авериной - 91,100. Бронзовая медаль у израильтянки Линой Ашрам (89,700).-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики