Екатерина Галкина выиграла две медали на турнире по художественной гимнастике в Софии

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Екатерина Галкина выиграла две медали на международном турнире по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Спортсменка из Минска завоевала серебро в многоборье, получив от судей оценку 90,55 балла и пропустив вперед себя лишь соперницу из Болгарии Татьяну Воложанину. Еще одна белоруска, Арина Красноруцкая, завершила состязания в многоборье на 10-й позиции в итоговом протоколе.

В финалах отдельных видов Екатерина Галкина выиграла серебро в композиции с булавами (23,2 балла), вновь пропустив вперед Татьяну Воложанину (24,45 балла). Еще в двух видах программы - упражнениях с обручем и мячом - минчанка останавливалась в шаге от пьедестала, занимая четвертые места.

Отметим также выступление белорусской юниорки Елизаветы Зорькиной. В турнире среди спортсменок своей возрастной группы она выиграла серебро в композиции с мячом (21,35 балла), уступив лишь итальянке Элис Тальетти (21,75). Также на ее счету бронза в упражнении с лентой (18,15). Опередить белоруску смогли Виола Селла из Италии (19,45) и россиянка Анна Попова (19,2). В многоборье Елизавета Зорькина показала пятый результат, другая белоруска Алина Речкина - 20-й.

Без наград осталась белорусская юниорская команда в групповых упражнениях. В многоборье она заняла четвертое место, пропустив вперед дружины Израиля, Польши и Болгарии. В финале с пятью мячами белорусский коллектив стал восьмым, в стартах с пятью лентами - пятым.

Награды международного турнира в столице Болгарии оспаривали более 200 граций из 25 стран в стартах сеньорок и юниорок.-0-