Екатерина Карстен выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именитая спортсменка Екатерина Карстен победила в чемпионате Беларуси по академической гребле в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка планирует отобраться на свои восьмые летние Игры, который пройдут в 2020 году в Токио, в составе одного из белорусских экипажей. Однако на внутренней арене она по-прежнему не уступает более молодым соперницам в лодке-одиночке. На гребном канале в Бресте она выиграла заезд у Анны Волохович из Минска (второе место) и брестчанки Александры Кирикович (третье).

В двойке парной первое место заняли Кристина Староселец и Татьяна Климович, а чемпионки Европы 2019 года в классе легких лодок Елена Фурман и Анастасия Янина финишировали вторыми.

В соревнованиях среди мужчин упорная борьба развернулась на водных дорожках между Денисом Мигалем и бронзовым призером чемпионата Европы - 2019 Филиппом Пауковым. В итоге победу, опередив соперника менее чем на секунду, праздновал Денис Мигаль.

Чемпионат Беларуси стал контрольным перед главным стартом сезона для белорусских гребцов академического стиля в австрийском Линце, где с 26 августа по 1 сентября пройдет чемпионат мира.-0-

Фото Белорусской федерации гребли