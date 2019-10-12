Екатерина Ковалева завоевала бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Улан-Удэ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Екатерина Ковалева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит с 3 по 13 октября в Улан-Удэ (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Екатерина Ковалева (весовая категория свыше 81 кг) в поединке за право выхода в финальную стадию соревнований уступила спортсменке из США Даниэлле Перкинс и заняла третье место. Среди белорусских спортсменок это лучший результат на мировом форуме среди женщин.

Победители чемпионата мира и серебряные призеры определятся 13 октября.

Участие в состязаниях за 10 комплектов наград принимают 227 спортсменок из 57 стран мира. Медали для форума сделаны в творческой мастерской бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова. Они имеют форму квадрата, который символизирует боксерский ринг. На одной из переплетающихся плоскостей награды изображено озеро Байкал. Чемпионат мира является предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не разыгрываются лицензии на главный старт четырехлетия в Токио.

На прошлом женском мировом форуме в Нью-Дели (Индия) белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль.-0-