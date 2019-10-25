Екатерина Поплавская выиграла для Беларуси третье золото Всемирных военных игр, победив в беге на 100 м с барьерами

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Екатерина Поплавская не знала равных в беге на 100 м с барьерами на Всемирных военных играх в Ухане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В финальном забеге Екатерина Поплавская до последнего боролась с соперницами, финишировав с результатом 13,36 сек. Серебро у украинки Анны Плотициной (13,40 сек.), бронза досталась ее соотечественнице Анне Чубковцовой (13,66 сек.).

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Ранее награды высшей пробы на военном спортивном форуме завоевали дзюдоист Даниэль Мукете, выступающий в весовой категории 100 кг, и лучницы Карина Деминская, Карина Козловская, Александра Куратник (они отличились в командном первенстве).

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, в 27 видах спорта соревнуются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран. В состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.-0-