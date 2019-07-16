Экипаж Алексея Вишневского стал третьим на заключительном этапе "Шелкового пути"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского занял третье место на заключительном этапе ралли "Шелкового пути", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный этап прошел в предгорье. Протяженность спецучастка составила 255 км. Гонщики преодолели ущелья, горные плато и по извилистым дорожкам попали на равнинную местность. Последний отрезок пролегал по ровной и быстрой грунтовой дороге.

Белорус Алексей Вишневский отстал от лидера этапа - гонщика команды "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова на 12 мин. 14 сек. На второй позиции разместился россиянин Андрей Каргинов, ему не хватило 34 сек. для того, чтобы финишировать на данном отрезке первым.

В генеральной классификации грузовиков лучший результат среди белорусских экипажей показал Александр Василевский - шестое место, он проехал дистанцию за 31 час 19 мин. 25 сек.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся представитель "КамАЗ-мастера" Антон Шибалов, который преодолел дистанцию за 26 часов 1 мин. 40 сек. Вторым в общем зачете стал экипаж россиянина Андрея Каргинова (отставание 25 мин. 22 сек.). На третьей позиции расположился их партнер по команде Айрат Мардеев (отставание 52 мин. 5 сек.).

Ралли-рейд "Шелковый путь" проходил с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Трасса гонки представляла собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут составил 5 тыс. км, из которых половина пришлась на спецучастки.-0-

Фото "МАЗ-СПОРТавто" и организаторов ралли