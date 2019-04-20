Экипаж Алексея Вишневского занял 2-е место на седьмом этапе ралли-рейда в Марокко

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж МАЗа под управлением Алексея Вишневского финишировал вторым на седьмом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge, сообщили БЕЛТА в команде "МАЗ-СПОРТавто".

Седьмой спецучасток протяженностью 435 км стал одним из самых изматывающих. По пути гонщикам встречались огромные дюны, которые сменились скоростными участками.

Белорус Алексей Вишневский показал на этапе второе время - 6 часов 8 мин. Всего полминуты экипаж проиграл победителю заезда, которым стал спортсмен из Нидерландов Тон ван Генухтен на Iveco. Сергей Вязович на капотном МАЗе приехал шестым, потратив на трассе почти 6 часов 22 мин. и отстав от лидера на 14 мин.

"Дюны и русла рек проехали без проблем. Финишная часть была скоростной. Никаких технических проблем у нас не возникло. Мы ехали в своем темпе и показали хороший результат - чуть-чуть не хватило до первого места", - рассказал пилот Алексей Вишневский.

В общем зачете грузовиков первую позицию удерживает капотный МАЗ Сергея Вязовича с гандикапом в 27 мин. В тройку сильнейших также вошли спортсмены из Нидерландов Мартин ван ден Бринк и Петер Верслейс. В спину им дышит белорус Алексей Вишневский, отставая от партнера по команде на полчаса, а от впереди идущего экипажа - на полторы минуты.

"Нашей задачей было сохранить первое место в генеральной классификации. Это оказалось непросто. Вечером предыдущего дня я серьезно отравился, пришлось на этапе стоять в дюнах и приходить в себя. Потом, правда, взяли хороший темп и сохранили свою позицию в общем зачете грузовиков", - рассказал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Восьмой этап, которым и завершится ралли, будет протяженностью свыше 200 км. Гонщиков ожидает скоростная трасса, на которой предстоит отыскать контрольные точки. Ралли-рейд проходит в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий - дюны, феш-феш и высохшие русла рек. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.-0-