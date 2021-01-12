Экипаж Алексея Вишневского занял 8-е место на девятом этапе "Дакара-2021"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Алексея Вишневского из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял 8-е место на девятом этапе "Дакара-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 579 км белорус проехал за 5 часов 31 мин. 29 сек. - на 25 мин. 35 сек. медленнее, чем победитель гонки чех Мартин Мацик из команды "Биг шок рейсинг". Его итоговое время - 5 часов 5 мин. 54 сек.

Второе место у Айрата Мардеева, который защищает цвета дружины "КАМАЗ-мастер" (отставание - 2 мин. 27 сек.). Третье место занял его одноклубник и соотечественник Дмитрий Сотников (отставание - 2 мин. 37 сек.).

В общем зачете "Дакара-2021" лидирует Дмитрий Сотников - 37 часов 42 мин. 49 сек. Второе место у еще одного гонщика "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова (отставание - 45 мин. 03 сек.). Замыкает тройку сильнейших Айрат Мардеев (отставание - 1 час 13 мин. 05 сек.).

Белорус Алексей Вишневский из команды "МАЗ-СПОРТавто" находится на 6-й позиции в генеральной классификации, отставая от лидера на 2 часа 14 мин. 54 сек.

Выступление Сергея Вязовича из "МАЗ-СПОРТавто" закончилось после пятого этапа ралли-рейда из-за неприятности с коробкой передач.

Старты "Дакара-2021" проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха, который был 9 января. Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года - маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.-0-