Экипаж белоруса Алексея Вишневского занял 2-е место на пятом этапе "Дакар-2021"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белоруса Алексея Вишневского из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял 2-е место на пятом этапе "Дакар-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Вишневский проехал спецучасток протяженностью 662 км за 5 часов 29 мин. 21 сек.
Победу праздновал россиянин Андрей Каргинов из команды "КАМАЗ-мастер", итоговое время которого - 5 часов 26 мин. 39 сек.
Его товарищ по команде Дмитрий Сотников финишировал третьим с отставанием 3 мин. 41 сек.
В генеральной классификации лидирует Дмитрий Сотников - 20 часов 16 мин. 18 сек. Следом идет еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова (отставание 33 мин. 53 сек.). Закрывает тройку сильнейших чех Мартин Мацик из команды "Биг шок рейсинг" (отставание 51 мин. 11 сек.).
Алексей Вишневский занимает в общем зачете 7-е место с результатом 21 час 45 мин. 37 сек.
"Дакар-2021" проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Ралли-рейд стартовал и завершится в Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.-0-