Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на первом этапе ралли "Дакар"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" во главе с Сергеем Вязовичем занял второе место на первом этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда впервые выставила на "Дакар" капотный грузовик, который на спецучастке уступил лишь фаворитам из российской дружины "КАМАЗ-мастер" во главе с Антоном Шибаловым.

Российский экипаж преодолел стартовый этап ралли за 3часа 40 мин. 35 сек. Белорусская команда уступила победителям 1 мин. 33 сек. Третье время показал Янус ван Кастерен на "Ивеко".

Лидер "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович так прокомментировал итоги первого спецучастка "Дакара-2020", на котором он остался вторым.

"Сегодня мы немного набедокурили вначале — где-то на 30-м километре уже начали догонять категорию Т3. Обгоняя одного из таких участников, мы промазали и пропустили заезд в каньон. Долго пришлось ждать, пока осядет своя же пыль, чтобы понять, где и что мы пропустили. Потеряли на этом месте около семи-восьми минут… Выехали на вторую половину – решили сохранять хладнокровие. Догнали опередивших нас соперников, ехали по одному треку, но у нас не взялась точка. Развернулись, начали её искать. Сделали пару кругов, раздался сигнал… В конце решили добавить по-настоящему, потому что понимали: нужно отыгрываться, до финиша атаковали. Дорога была быстрая, на мягком песке – для машины не опасно. По трекеру можно посмотреть, что на второй части у МАЗа была самая высокая скорость", — приводит слова Вязовича пресс-служба команды.

42-е ралли "Дакар" стартовало в Саудовской Аравии. Маршрут первого этапа пролегал от города Джедда на северо-запад вдоль побережья Красного моря — на бивуак в Эль-Ваджхе. Дистанция спецучастка составила 319 километров, в которые вошли самые разнообразные типы покрытия — много скоростных трасс, песков и камней, пара дюн и даже немного асфальта. Покорять самый известный марафон в мире в общей сложности отправились 342 экипажа, включая грузовик "МАЗ- СПОРТавто", а также спортсмены в категориях внедорожников и мотовездеходов.

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11-ти лет в Южной Америке. С 2020-го года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. После первого этапа в Джидде участников престижных состязаний ждет 12 спецучастков общей протяженностью 5000 км. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожник и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков).

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