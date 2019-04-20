Экипаж капотного МАЗа Сергея Вязовича победил в ралли-рейде в Марокко

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge, сообщили БЕЛТА в команде "МАЗ-СПОРТавто".

Последний спецучасток пролегал по скоростной трассе и прошел без сюрпризов. Среди белорусов отличился Алексей Вишневский, показав четвертое время на восьмом этапе гонки. От победителя заезда спортсмена из Нидерландов Герта Хузинка на Renault он отстал на 7 мин. Экипаж капотного МАЗа под управлением Сергей Вязович приехал восьмым, проиграв около 13 мин. Тем не менее, в общем зачете грузовиков он одержал победу.

Фото МАЗ

Второе место с 22-минутным отставанием занял спортсмен из Нидерландов Петер Верслейс на грузовике MAN. Третьим завершил марафон МАЗ Алексея Вишневского, проиграв партнеру по команде 25 мин.

"Всегда приятно побеждать, особенно когда соревнуешься с такими серьезными соперниками. Гонка оказалась очень сложной и интересной. Мы привезем домой не только чемпионский титул, но и богатый опыт, который сможем применить на любом ралли-рейде, в какой бы части света он ни проходил", - рассказал лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Также он отметил, что МАЗы показали себя в очередной раз самыми надежными и выносливыми грузовиками. "Даже участки с запредельными нагрузками грузовики проходили без каких-либо сложностей. Если честно, мы думали, что для капотника гонка станет скорее проверкой на прочность и испытанием. Но машина превзошла все наши ожидания - она смогла привести нас к победе. Это позволит нам укрепить позиции в мировом автоспорте и повысить имидж Минского автозавода", - подчеркнул Сергей Вязович.

Ралли-рейд прошел в Марокко 12-20 апреля. Большая часть трассы пролегала по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий были дюны, "феш-феш" и высохшие русла рек. Маршрут гонки составил около 2700 км.-0-