Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Александра Василевского стал пятым на очередном этапе "Шелкового пути"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Александра Василевского занял пятое место на девятом этапе ралли "Шелкового пути", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Большая часть маршрута прошла по песчаным дорогам с высокими дюнами пустыни Гоби. Ближе к финишу экипажам попадались бугры и высохшие русла рек, длина спецучастка составила 290 км.

МАЗ Александра Василевского показал пятое время - 4 часа 41 мин. От лидера этапа и гонки россиянина Антона Шибалова белорусский экипаж отстал на 38 мин. В генеральной классификации белорусы идут шестыми, проигрывая свыше 5 часов.

"Трасса была хуже, чем вчера. Песчаные холмы, дюны, убойная размытая дорога, когда яма на яме. Даже скоростная дорога в 30 км ближе к финишу и то была немного размыта. Приходилось каждые 100 м тормозить, а где этого не делали, шли напрямую", - рассказал пилот Александр Василевский.

Проблемы на трассе возникли у экипажа Алексея Вишневского - пропал привод на задний мост. Продолжать гонку по дюнам на переднем приводе было невозможно, поэтому экипаж развернулся обратно и направился на старт спецучастка. До финиша он доберется уже по трассе, за что получит штрафные 100 часов, но сможет проехать последний спецучасток.

Как отметили в пресс-службе, лидер команды Сергей Вязович сошел с гонки после неудачного кульбита на предыдущем этапе. Капотный грузовик вылетел с песчаного трамплина, перевернулся, встал на колеса и спокойно поехал дальше, но удар и повреждения оказались слишком серьезными - было опасно продолжать гонку.

Последний этап пройдет в предгорье и, как ожидается, также будет непростым. Протяженность спецучастка составит 255 км. Гонщикам предстоит проехать ущелья, горные плато, а по извилистым дорожкам попасть на равнинную местность. Последний отрезок будет пролегать по ровной и быстрой грунтовой дороге.

Ралли-рейд "Шелковый путь" проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Трасса гонки представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут составляет 5 тыс. км, из которых половина приходится на спецучастки.-0-