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13 января 2021, 16:26

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Алексея Вишневского занял четвертое место на 10-м этапе "Дакара-2021"

Фото maz.by
Фото maz.by

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Алексея Вишневского занял четвертое место на 10-м этапе "Дакара-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию гонки протяженностью 583 км белорусы проехали за 3 ч. 16 мин. 27 сек. - на 3 мин. 25 сек. медленнее, чем победитель из Чехии Мартин Мацик из дружины "Биг Шок Рэйсинг". Его итоговый показатель - 3 ч. 13 мин. 02 сек. Второе и третье места оставили за собой гонщики российской команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников (отставание - 1 мин. 40 сек) и Айрат Мардеев (отставание - 3 мин. 16 сек.) соответственно.

В общем зачете среди грузовиков лидирует экипаж Дмитрия Сотникова - 40 ч. 57 мин. 31 сек. Второе место остается за Антоном Шибаловым - 41 ч. 44 мин. 53 сек. Третью позицию занимает Айрат Мардеев - 42 ч. 12 мин. 12 сек. Все три экипажа представляют на ралли-рейде российскую команду "КАМАЗ-мастер".

Белорус Алексей Вишневский из дружины "МАЗ-СПОРТавто" находится на шестом месте генеральной классификации - 43 ч. 14 мин. 10 сек. Выступление Сергея Вязовича из "МАЗ-СПОРТавто" закончилось после пятого этапа ралли-рейда из-за неприятности с коробкой передач.

Старты "Дакара-2021" проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха, который был 9 января. Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года - маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.-0-

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