Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал третьим на очередном этапе ралли "Шелковый путь"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича финишировал третьим на пятом этапе ралли "Шелковый путь", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Общая протяженность маршрута Улан-Батор - Мандалгоби составила 365 км, при этом дистанция спецучастка была равна 337 км.

Экипаж капотного МАЗа под руководством Сергея Вязовича преодолел маршрут с отставанием в 6 мин. 52 сек. от российского грузовика "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова лидера этого этапа. Вторым к финишу приехал также российский гонщик Антон Шибалов, уступив своему партнеру по команде 4 мин. 18 сек.

В общем зачете грузовиков после пяти этапов лидирует капотный МАЗ Сергея Вязовича с результатом 12 часов 34 мин. 5 сек. На второй позиции расположился россиянин Антон Шибалов с отставанием от белоруса в 16 мин. 4 сек., третье место занял его партнер по команде Андрей Каргинов, он проигрывает белорусскому экипажу 18 мин. 35 сек.

Как сообщалось, команда "МАЗ-СПОРТавто" в конце июня отправилась на международный ралли-рейд "Шелковый путь". Спортивные грузовики МАЗ до начала гонки участвовали в роуд-шоу по российским городам. Ралли стартовало в Иркутске. Финишируют участники в китайском Дуньхуане. Маршрут превышает 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки. Гонка станет для белорусов генеральным испытанием перед ралли-рейдом "Дакар": планируется повысить навыки экипажей и обкатать технику, протестировать многие ноу-хау.-0-