Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал вторым на девятом этапе "Дакара"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки 3 мин. 19 сек. Лучшее время показал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под управлением Андрея Каргинова, который преодолел 410 км за 3 часа 33 мин. 42 сек. Третьим стал автомобиль его партнера по команде Эдуарда Николаева (отставание 9 мин. 24 сек.).

14 января 2020 года

Этап 9

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 3:33.42

2. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +3.19

3. Эдуард Николаев (Россия, "КАМАЗ") +9.24...

7. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +11.05...

11. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +14.45...

Положение после этапа 9

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 38:05.25

2. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +38.35

3. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +1:08.36...

8. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +4:26.35...

11. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +5:30.22...

В генеральной классификации грузовиков белорус Сергей Вязович укрепился на третьем месте (отставание 1 час 8 мин. 36 сек.). Лидирует экипаж "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова, преодолевший девять этапов ралли-рейда за 38 часов 5 мин. 25 сек. На второй позиции находится его партнер по команде Антон Шибалов (отставание 38 мин. 35 сек.).

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-

Фото орагнизаторов ралли