Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на шестом этапе "Дакара"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место на шестом этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский "МАЗ" уступил лидеру заезда 12 мин. 32 сек. Первым финишировал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под управлением Андрея Каргинова, который проехал 477 км за 4 часа 56 мин. 18 сек. Второе место занял экипаж его товарища по команде Антона Шибалова (отставание 4 мин. 21 сек.).

В общем зачете грузовиков белорус Сергей Вязович по-прежнему располагается на третьей позиции (отставание 36 мин. 30 сек.). Лидирует экипаж российского "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова (25 часов 6 мин. 20 сек.). На втором месте находится его партнер по команде Антон Шибалов (отставание 19 мин. 14 сек.).

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-