Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на втором этапе "Дакар-2021"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича занял 3-е место на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Протяженность второго спецучастка составила 457 км. Сергей Вязович и его экипаж преодолели дистанцию за 4 часа 44 мин. 14 сек. Это на 6 мин. 30 сек. медленнее, чем победитель этапа Дмитрий Сотников из дружины "КАМАЗ-мастер" (4 часа 37 мин. 44 сек). Второе место по итогам второго этапа Биша - Вади-аль-Давасир занял одноклубник россиянина Айрат Мардеев (отставание +3 мин.17 сек.).

Еще один представитель Беларуси и команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский прошел гонку за 4 часа 45 мин. 14 сек., заняв 4-ю позицию в итоговом протоколе этапа.

В общем зачете среди грузовиков лидирует Дмитрий Сотников (8 часов 1 мин. 39 сек.), вторым идет белорус Сергей Вязович (+17 мин. 14 сек.), третьим - россиянин Антон Шибалов из "КАМАЗ-мастер" (+22 мин. 03 сек.). Экипаж Алексея Вишневского находится в генеральной классификации на 11-й позиции, уступая лидерам 1 час 26 мин. 25 сек.

Многодневка стартует и финиширует в Джидде (Саудовская Аравия). Протяженность маршрута составит более 7,6 тыс. км (в том числе 4767 км - спецучастки). Ранее предполагалось, что гонка пройдет по территории соседних с Саудовской Аравией стран, но из-за карантина от этих планов пришлось отказаться.

Старты "Дакара-2021" проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха (9 января). Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года - маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.-0-