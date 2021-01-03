Экипаж Сергея Вязовича занимает четвертое место после первого этапа "Даккара-2021"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Сергея Вязовича, выступающего за команду "МАЗ-СПОРТавто", занимает четвертое место после первого этапа "Даккара-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Этап из Джидды в Бишу, со спецучастком 277 км один из двух белорусских экипажей преодолел за 3 часа 28 мин. 35 сек. Лидерство же захватил россиянин Дмитрий Сотников, выступающий за дружину "КАМАЗ-Мастер". Его время на данном отрезке многодневного ралли – 3 часа 17 мин. 50 сек. Вторым финишировал чех Алеш Лопрайс из команды "Прага", уступивший лидеру 7 мин. 56 сек. Третье место занял еще один представитель российского КАМАЗ-Мастер Антон Шибалов (отставание +8 мин. 07 сек.).
Второй белорусский экипаж МАЗ-СПОРТавто под руководством Алексея Вишневского не обошли стороной технические проблемы. Он финишировал на 17-й позиции, показав итоговый результат 4 часа 37 мин. 13 сек.
На втором этапе ралли, который пройдет 4 января, грузовикам предстоит преодолеть расстояние из Биши в Вади-аль-Давасир (спецучасток - 457 км).-0-