Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича занял третье место на третьем этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Протяженность спецучастка от Горно-Алтайска до Кош-Агача составила 133,22 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский экипаж показал результат 1 ч. 28 мин. 00 сек. Победил в данной гонке экипаж пилота "Камаз-мастер" Андрея Каргинова - 1 ч. 26 мин. 10 сек. Второе место занял его товарищ по команде Эдуард Николаев, отставший от победителя на 23 секунды. Еще один экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского показал шестой результат - 1 ч. 31 мин. 06 сек.

В общем зачете после трех этапов лидирует представитель "Камаз-мастера" Дмитрий Сотников (3 ч. 49 мин. 43 сек.). Вторым идет его товарищ по команде Эдуард Николаев (3 ч. 53 мин. 00 сек). Белорус Сергей Вязович занимает третье место (3 ч. 53 мин. 44 сек.). Алексей Вишневский находится на седьмой строке ( 4 ч. 13 мин. 38 сек).

В зачете автомобилей победу на этапе одержал россиянин Денис Кротов, преодолевший дистанцию за 1 ч. 35 мин. 51 сек. Вторым стал его соотечественник Владимир Васильев, уступивший победителю 56 сек. Третье место у француза Герлена Шишери (отставание 1 мин. 06 сек). В общем зачете лидирует Владимир Васильев (3 ч. 54 мин. 06 сек).

Среди мотоциклов первым на этапе стал австриец Маттиас Валькнер (1 ч. 32 мин. 21 сек.), второе место занял американец Скайлер Хоу (отставание 2 мин. 3 сек.). Третье время показал аргентинец Франко Кайми (+3 мин. 15 сек). В общем зачете лидирует Маттиас Валькнер (03 ч. 49 мин. 24 сек.).

Четвертый этап от Кош-Агача до Горно-Алтайска пройдет 5 июля. В 2021 году планировалось провести десять этапов ралли "Шелковый путь" с 1 по 11 июля по территории России и Монголии. В субботу отрезок гонки в Монголии был отменен из-за эпидемиологической ситуации. Вместо семи этапов в Монголии будут проведены три по территории России.-0-