Экипаж Вязовича выиграл этап "Дакара-2019", но оказался на пятом месте из-за штрафа

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Сергея Вязовича, пилота команды "МАЗ-СПОРТавто", пришел первым на шестом этапе ралли-рейда "Дакар-2019", но из-за штрафа оказался на пятом месте, сообщает БЕЛТА.

В Facebook "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович рассказал, что в целом шестой этап выдался для команды неплохим: на финиш белорусы приехали первыми (время по данным официального сайта ралли - 4 часа, 28 мин. 25 сек.) "Можно было бы быть довольным результатом, но есть одно "но" - на одном из боковых спусков мы не удержали грузовик на треке и пришлось спуститься вниз. Наверху осталась одна из точек. 20 минут мы пытались вернуться, так как очень высоко. По регламенту нам дадут час штрафа, тут рано радоваться победе на спецучастке", - отметил он.

По данным официального сайта "Дакара", на первом месте по итогам шестого этапа находится экипаж голландца Жерара де Роя на "Ивеко" (4 часа 34 мин. 10 сек, на втором с результатом в 4 часа 34 мин. 40 сек. аргентинец Федерико Виллагра ("Ивеко"), на третьем - представитель команды "КамАЗ-Мастер" россиянин Дмитрий Сотников (4 часа, 41 минута, 15 сек).

Ралли-рейд "Дакар-2019" проходит по территории Перу и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.-0-