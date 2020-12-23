Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" отправятся на ралли "Дакар" 27 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" 27 декабря отправятся из Минска в Джидду (Саудовская Аравия), где 3 января стартует крупнейший в мире ралли-марафон "Дакар-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз".

Команда "МАЗ-СПОРТавто" выставит на гонку сразу два капотных грузовика и будет бороться за пьедестал. В ралли примут участие пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.

"В этом году ралли-марафон пройдет с соблюдением различных ограничений и дополнительных требований, связанных с мерами предосторожности из-за эпидемии COVID-19. Гонщиков ждет 48-часовая самоизоляция под медицинским наблюдением, после чего экипажи смогут пройти технические проверки", - отметили в пресс-службе.

Прошедший год команда работала над созданием новых и совершенствованием существующих спорткаров. Гонщики выступят на новых МАЗах капотной компоновки, которые отлично себя зарекомендовали во время проведенных тестовых и пробеговых испытаний. Спортивные грузовики оснащены многими оригинальными компонентами, созданными на предприятиях холдинга "Белавтомаз".

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, нам удалось благополучно погрузить грузовики на паром во Франции. Еще до начала нового года мы сможем забрать их в Джидде, после чего планируем пройти технические проверки и провести несколько специальных тренировок. Прежде всего мы выступаем ради своего завода, нашей страны и наших болельщиков. Как и всегда, будем бороться за пьедестал не жалея сил", - сказали в команде "МАЗ-СПОРТавто".

"Дакар-2021" пройдет с 3 по 15 января. Маршрут начинается и завершается в одном и том же городе - Джидде. Гонщикам предстоит преодолеть 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. Большая часть гонки пройдет в северо-западной части Саудовской Аравии, а это означает, что будет много пустынных отрезков с каменистыми участками.

На ралли-рейд заявлено более 40 экипажей в классе грузовиков. Впервые в этом году организаторы ралли составили список приоритетных пилотов в категории "Грузовики". В их число вошли пилоты экипажей "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович и Алексей Вишневский. Однако это влечет за собой повышенные ограничения и пристальное внимание со стороны судейской коллегии ралли.

В список профессионалов также включены гонщики российского "КАМАЗ-мастера" Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Андрей Каргинов. В него также попали мировые звезды - Мартин Ван Ден Брин, Янус Ван Кастерен и Алеш Лопрайс. А вот известная команда Team De Rooy в этот раз пропустит гонку.

Экипаж Сергея Вязовича стартует в марафоне с 3-й позиции, Алексея Вишневского - с 6-й.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" - бронзовый призер ралли-рейда "Шелковый путь - 2013", золотым призером международного ралли-рейда Turkmen Desert Race - 2018, победителем международного ралли-рейда Morocco Desert Challenge - 2019, серебряным призером ралли "Дакар-2018" и бронзовым призером ралли "Дакар-2020".-0-