Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" заняли три первых места на четвертом этапе ралли "Шелковый путь"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича финишировал первым на четвертом этапе ралли "Шелковый путь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Участники гонки преодолели дистанцию четвертого кольцевого этапа по маршруту Улан-Батор - Улан-Батор в 477 км, дистанция спецучастка составила 470 км.

Три первых места на финише спецучастка оказались заняты экипажами белорусского коллектива. Сергей Вязович одержал третью победу с начала гонки и значительно укрепил свое лидерство.

Еще один экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Александра Василевского показал второй результат, белорус Алексей Вишневский финишировал третьим.

В результате после четырех этапов гонку продолжает возглавлять Сергей Вязович. На второй позиции с отставанием от лидера ралли 23 минуты находится представитель "КамАЗ-мастера" Антон Шибалов. Замыкает тройку сильнейших его партнер по команде Андрей Каргинов, который уступает белорусскому гонщику 31 минуту.

Завтра участникам предстоит преодолеть дистанцию пятого этапа по маршруту Улан-Батор - Мандалгоби. Общая протяженность этапа составит 365 км, при этом дистанция спецучастка будет равняться 337 км.

Как сообщалось, команда "МАЗ-СПОРТавто" в конце июня отправилась на международный ралли-рейд "Шелковый путь". Спортивные грузовики МАЗ до начала гонки участвовали в роуд-шоу по российским городам. Ралли стартовало в Иркутске. Финишируют участники в китайском Дуньхуане. Маршрут превышает 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки. Гонка станет для белорусов генеральным испытанием перед ралли-рейдом "Дакар": планируется повысить навыки экипажей и обкатать технику, протестировать многие ноу-хау.-0-

Фото организаторов ралли