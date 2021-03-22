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22 марта 2021, 20:14

Экипировку для национальной команды на Игры в Токио презентовали в Минске

Фото noc.by
Фото noc.by
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация экипировки для национальной команды Беларуси на Игры в Токио, приуроченная к 30-летию НОК, состоялась в столичном спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club Arena, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетными гостями стали известные белорусские атлеты, руководство спортивной отрасли, известные общественные деятели и артисты, представители СМИ.

Президент НОК Виктор Лукашенко поздравил всех гостей с 30-летием организации, отметив, что за сравнительно небольшой период своей независимости Беларусь достигла значительных результатов на международной спортивной арене.

"Качественная инфраструктура, профессионализм наших тренеров и огромный потенциал спортсменов позволяют достигать самых высоких олимпийских вершин, - сказал Виктор Лукашенко. - Двери НОК открыты для всех: мы готовы для новых инициатив, реализации интересных проектов, плодотворной, конструктивной работы по укреплению олимпийского движения. Мы выражаем заинтересованность в организации крупных спортивных форумов под эгидой международных федераций, которые являются настоящим праздником для нашего народа".

Президент НОК поблагодарил от имени белорусской олимпийской семьи ветеранов физической культуры и спорта: "Новое поколение белорусских атлетов благодарит вас за богатое наследие, которое позволяет прогрессировать и добиваться высоких достижений. Несомненно, многое уже сделано. Но сделать предстоит еще больше. Уверен, достойным и лучшим подарком в год 30-летнего юбилея НОК Беларуси станет успешное выступление наших спортсменов на Играх XXXII Олимпиады в Токио и зимних Играх в Пекине".

Виктор Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, покорения новых высот и создания ярких страниц в истории белорусского спорта. "Благодарю всех белорусских олимпийцев за мастерство, упорство и волю к победе, за те чувства радости и гордости, которые вы доставляете миллионам наших сограждан", - сказал он.

На разработку дизайна экипировки сотрудники НОК со специалистами частного унитарного торгового предприятия "Соло-Пинск" потратили два года. Комплект формы состоит из 44 предметов. Учтены современные тенденции спортивной моды, пожелания белорусских олимпийцев и климатические условия в месте проведения Олимпиады.

Впервые в истории на XXXII Олимпиаде в Токио команда Беларуси выступит под брендом Team BY, который был представлен общественности в конце 2018 года. За основу логотипа взят аист - символ Беларуси. Его графическое оформление символизирует стремление команды к победам и покорению новых высот. Тeam BY - зарегистрированный товарный знак НОК Беларуси, его использование, в том числе в рекламных целях, сторонними организациями допускается только при заключении лицензионных договоров.-0-

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