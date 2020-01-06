Экс-игроки НХЛ провели мастер-класс для участников "Золотой шайбы"

Во время мастер-класса

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-игроки Национальной хоккейной лиги провели сегодня мастер-класс для участников финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Мастер-классы прошли на ледовой площадке "Чижовка-Арены". В числе тех, кто помогал юным хоккеистам наращивать мастерство, именитые спортсмены Растислав Павликовский, Рихард Линтнер, Джим Слейтер, Курт Фрейзер, Алексей Житник, Стив Каспер. Участие в мероприятии приняли 40 финалистов "Золотой шайбы" 2003-2005 годов рождения.

Стив Каспер

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Финальные матчи "Золотой шайбы" пройдут 7 января на малом льду "Чижовка-Арены". В 10.00 "Принеманские ястребы" сразятся с "Металлургом" за бронзовые медали соревнований. А уже в 15.00 "Беркут" и "Торнадо" определят победителя турнира. Финальные встречи будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.

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Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-