Экс-нападающий сборной Беларуси Петр Качуро: "Мне обидно за наш футбол. Он идет не в ту сторону"

Субботним матчем с Уэльсом сборная Беларуси по футболу бесславно завершила отборочный этап на ЧМ-2022, уступив сопернику со счетом 5:1. Разгром от валлийцев стал катализатором для обновления трех антирекордов: впервые наша команда потерпела 7 поражений подряд в официальных встречах, пропустила в 8 матчах квалификации аж 24 мяча и набрала всего 3 очка. Во время отбора был установлен и четвертый антирекорд - самое крупное поражение в истории - 8:0 от Бельгии. О том, как национальная сборная докатилась до такого, мы поговорили с экс-нападающим сборной Беларуси, а ныне тренером футбольного клуба "Энергетик-БГУ" Петром Качуро.

- Петр Петрович, как оцените выступление национальной команды в квалификации на ЧМ-2022?

- Сборная провалила отбор. Мало того, что проиграли многим, так даже спортивного характера не показали. Видно, что в коллективе слабая психологическая атмосфера, нет взаимопонимания на поле, четкой структуры. Мне, как нападающему, сразу бросился в глаза один момент: когда идет продольная передача на игрока атаки, он должен цепляться за мяч, выходить из-под опеки, подставляться, чтобы зарабатывать фолы, - как угодно помогать команде. Но этого не происходило. Уже на второй-третьей передаче были потери. Честно говоря, смотрю вторую игру (домашний матч с Чехией и гостевая встреча с Уэльсом. - Прим.) на Виталия Лисаковича и вижу сплошные амбиции, пафос и очень слабый КПД. Можно глубоко проанализировать, в каких линиях у нас провалы, но все начинается с правильного подхода к делу. Когда футболисты приезжают в сборную отбыть номер и показать - мол, я классный, но мне дают неправильные передачи и вообще вся команда плохая, - то на выходе имеем вот такие результаты. Лисакович ведет себя именно так. Это непозволительное поведение для футболиста, приезжающего в сборную, так как идет цепная реакция на других игроков команды. Это я к чему? Когда произошла тройная замена, мы увидели совершенно другую игру в поединке с Уэльсом: стали появляться хорошие по содержанию атаки со своевременными передачами, которых было больше пяти. Случился гол Концевого, который взял все на себя, сместился и хорошо пробил. Это говорит о том, что в сборной есть футболисты, готовые за нее играть и доказывать свою состоятельность на поле. Тренерскому штабу нужно было тщательно анализировать, кого выставлять в основу.

- То есть во всем виноват Георгий Кондратьев?

- Нельзя винить его одного. Вешать всех собак на Кондратьева - неправильно. Он пришел в ту ситуацию, которая создавалась на протяжении нескольких последних лет. Сейчас мы видим лишь следствие ошибочных решений, вроде искусственного омоложения тренерского состава, когда люди, которые долго были в футболе, играли на высоком уровне, стали вдруг ненужными. Потом пришло такое же искусственное омоложение футболистов. Некоторые говорили, что это позволит парням получать игровое время, крепчать, мужать и расти. Но проходит сезон, и такие игроки оказываются у разбитого корыта. Из-за того, что они попадают в состав благодаря лимиту, у них не вырабатывается умение конкурировать, желание доказывать каждую игру, что ты лучший. Искусственное омоложение всего - это дорога в никуда. И мы сейчас видим следствие этого. Все белорусские клубы дружно проваливаются в еврокубках, а сборная ставит антирекорды. Вот уровень нашего футбола.

- Можно ли назвать нынешнюю сборную самой слабой в истории суверенной Беларуси?

- Четыре обновленных антирекорда, 95-е место в рейтинге ФИФА (мы уже даже ниже Люксембурга!) - все это говорит само за себя. Мне обидно за наш футбол, потому что он, к сожалению, идет не в ту сторону. Тут непочатый край работы. Руководству федерации футбола, тренерскому штабу сборной Беларуси и тренерам всех футбольных клубов нужно очень много всего анализировать и менять. Увы, наше футбольное сообщество сейчас не готовит сильных личностей.

- С чем вы это связываете?

- Всегда говорю, что тренерские кадры решают очень многое. Нужна правильно выстроенная система и тренеры, которые находятся на своем месте благодаря профессиональным качествам, а не по другим критериям. Такие люди сделают свою работу гораздо лучше, вследствие чего начнут расти и футболисты, которые будут сильнее как физически, так и ментально. Потенциально хорошие специалисты, как и в перспективе сильные футболисты, у нас есть. Не хватает только четко выстроенной системы подготовки тренерских кадров и игроков. Пока у нас сплошные контрасты: то давай молодых продвигать, то срочно зовем опытных, потому что надо показывать результат здесь и сейчас.

- Как остановить падение уровня белорусского футбола?

- Собраться всем и разговаривать. Необходимо коллегиально думать о том, как выстроить систему, которая сможет развивать этот вид спорта. Это не должно быть решением только лишь футбольных руководителей. Ломать - не строить. Нужно кооперироваться и стараться готовить в командах серьезных футболистов, которые будут потом защищать честь страны в сборной.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-