Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки завершила карьеру

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская теннисистка Каролин Возняцки завершила свою спортивную карьеру, сообщает Reuters.

Такое решение теннисистки не стало неожиданностью. О том, что она собирается завершить выступления после Открытого чемпионата Австралии, датчанка объявила на своей странице в Instagram в декабре 2019 года. Сегодня Каролин Возняцки уступила в третьем круге турнира Большого шлема представительнице Туниса Унс Джабир со счетом 5:7, 6:3, 5:7.

Свою карьеру Каролин Возняцки начала в 2005 году. За карьеру датчанка выиграла 30 турниров в одиночном разряде, в том числе Открытый чемпионат Австралии - 2018 и итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2017 году. Теннисистка заработала более $35 млн призовых.-0-