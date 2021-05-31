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31 мая 2021, 15:42

Эксклюзив от Роберто Карлоса: Глобальный посол "Футбола для дружбы" ответил на вопросы юных участников со всего мира

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы, Роберто Карлос, бывший игрок сборной Бразилии, многократный победитель Лиги чемпионов и Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" (F4F), дал эксклюзивную пресс-конференцию, в ходе которой рассказал юным футболистам и юным журналистам, участникам этой программы, о своей жизни, карьере и приверженности F4F.

Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 году, будучи игроком сборной Бразилии. Обладатель многочисленных национальных чемпионских титулов, он трижды выигрывал Кубок Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Реалом". В настоящее время тренирует молодых игроков мадридского "Реала". С 2020 года является также Глобальным послом "Футбола для дружбы". К программе присоединился в 2019 году – тогда он вручил кубок победителям чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на заключительных мероприятиях в Мадриде и принял участие в других важных событиях.

На онлайн-пресс-конференции Карлос находчиво и с присущим ему обаянием давал юным журналистам и футболистам – участникам программы – ответы на вопросы об основных этапах его карьеры, отношении к семье, родине и приверженности "Футболу для дружбы".

Услышав вопрос о своем самом знаменитом голе, Роберто Карлос не смог сдержать улыбку – его часто об этом спрашивают. Но все-таки упомянул забитый 3 июня 1997 года со штрафного мяч на турнире во Франции на 21-й минуте в игре против французской сборной, а также свой сенсационный гол в ворота команды "CD Тенерифе" 21 февраля 1998 года. Кульминационными моментами отличались каждый раз, по его словам, и дерби между "Реалом" и "Барселоной". Любимыми командами Карлос назвал бразильскую сборную 2002 года и мадридский "Реал" с его "Галактикос". Что касается растущей коммерциализации футбола, то это в значительной степени зависит от конкретного клуба. В целом же данный вид спорта, считает посол "Футбола для дружбы", будет развиваться и дальше – как в тактическом, так и в техническом плане.

Отвечая на вопрос Дэвида Сарджента из Ирландии, Карлос подтвердил, что действительно был назван в честь известного бразильского певца Роберто Карлоса Браги, которого очень любил его отец. Сам же он почитает другого бразильского певца – Александра Пиреса. В 12 лет Роберто Карлос, мальчик из бедной семьи, хотел стать адвокатом. Но потом все быстро обернулось по-другому: футбольная карьера в Бразилии, включение в состав сборной, приглашение в Европу. Семья поддерживала его всегда. Особенно отец, который сам был активным футболистом. Хотя, конечно, для подростка было болезненным покинуть семью в возрасте 13 лет.

Что бы он хотел сделать сегодня по-другому, спросила Кинли Деки Янгцом из Бутана. Карлос ответил, что все у него складывалось хорошо – как в профессиональном, так и в личном плане. Страха никогда не испытывал, сказал он Мириам Шихан из Ирландии. Конечно, были мечты: построить, например, дом родителям. Очень важными качествами Карлос считает хорошее и дружелюбное отношение к другим, в том числе к противнику на поле. Важным залогом успеха является работа в команде – такое напутствие он дал Доминику Крамбергеру из Швеции. Михайло Несич, юный журналист из Сербии, исполнил для Роберто Карлоса серенаду на своем пианино, а затем спросил звезду спорта о творческих увлечениях и хобби. Тот ответил, что особых талантов у него нет: его жизнь в футболе – все семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

Карлос положительно отозвался о "Футболе для дружбы", поскольку эта программа позволяет встречаться и взаимодействовать друг с другом такому большому числу юных футболистов и журналистов. Он поблагодарил молодых людей за интересные и многочисленные вопросы и пожелал им успехов.

Девятый сезон "Футбола для дружбы" проходил в цифровом формате с 14 по 29 мая 2021 года. В этом году игры "Футбола для дружбы" объединили мальчиков и девочек более чем из 200 стран и регионов. Юные игроки в возрасте 12 лет участвовали во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы" 2021. Все встречи проводились на платформе футбольного симулятора "F4F World", доступного бесплатно на 27 языках для операционных систем MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

Юные журналисты работают в Международном детском пресс-центре, освещая события Девятого сезона "Футбола для дружбы" и делясь с друзьями главными ценностями этой программы: дружбой, равенством, справедливостью, здоровьем, миром, преданностью, успехом, традициями и честью.

Видеозапись пресс-конференции можно найти по этой ссылке.

Аахана Камбодж, Индия: "Мне очень понравилась онлайн-встреча с Роберто Карлосом, Глобальным послом "Футбола для дружбы". Мы, юные журналисты, имели возможность расспросить его о футбольной карьере. Мне повезло, и я смогла задать ему вопрос. Роберто Карлос сказал, что командная работа является ключом к успеху, и каждый из нас должен придерживаться этого правила в жизни".

Справка о программе:

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В восьмом сезоне "Футбол для дружбы" Беларусь представляли три юных футболиста: Анастасия Дуньчик, Татьяна Колтович, Влада Жук – воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

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