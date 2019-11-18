Эксперты из 10 стран обсудят в Минске инновационные технологии подготовки спортсменов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет физической культуры 21-27 ноября проведет международный семинар "Современные системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва в гимнастических видах спорта и танцевальном спорте", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь главного спортивного университета страны Любовь Щурова.

На форуме специалисты обменяются опытом и инновационными технологиями подготовки спортсменов с учетом современных тенденций, повысят уровень своего профессионального мастерства.

Как отметила Любовь Щурова, разговор пойдет о развитии художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной гимнастики, фристайла, спортивной акробатики, спортивной аэробики, танцевального спорта, паркура. Основной упор в программе сделан на практическую составляющую. Мастер-классы пройдут на базе БГУФК и Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Семинар посетят более 300 ведущих тренеров, спортсменов, исследователей и педагогов из Беларуси, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Молдовы, Польши, Южно-Африканской Республики, Китая и Японии.

Планируется, что участие в церемонии открытия примут ректор БГУФК Сергей Репкин, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, олимпийский чемпион 2010 года по фристайлу Алексей Гришин.-0-