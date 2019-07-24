Экстремальная гонка с препятствиями пройдет 28 июля в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремальная гонка с препятствиями состоится 28 июля на территории Цнянского водохранилища, сообщили БЕЛТА в Администрации Советского района.

Для участников гонки организаторы подготовят нелегкие испытания: различные барьеры, грузы, кантование покрышки. Экстремалы смогут выбрать трассы разного уровня сложности и длины. Забег для начинающих, например, включает дистанцию в 3 км и 20 препятствий. Такой маршрут будет по силам даже детям, которые смогут участвовать в компании родителей. Есть варианты участия для любителей с дистанцией в 5 км и более 30 препятствиями. Самые крепкие и подготовленные смогут проверить себя в забеге для профи. Здесь участникам придется столкнуться со строгими правилами, достаточно сложными препятствиями.

В гонке будет разделение препятствий на мужские и женские. Например, длина рукохода для мужчин составит 10 м, для девушек - 5 м, в то время как вес мешка с песком для мужчин - 25 кг, для девушек - 10 кг.

Все добравшиеся до финиша получат памятные медали, а победители будут награждены денежными призами. Планируется, что на дистанции выйдут около 400 человек. Участвовать в гонке можно как индивидуально, так и в паре или с командой. Чтобы зарегистрироваться для забега, нужно заплатить регистрационный сбор.

В месте проведения мероприятия будут работать теплый душ и раздевалки, пункты выдачи воды. Участники могут рассчитывать на медицинскую помощь, которую окажут на месте.-0-