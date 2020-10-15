Эквадорский гонщик Хонатан Нарвайес выиграл 12-й этап "Джиро д'Италия".

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эквадорский гонщик Хонатан Нарвайес из велодружины INEOS выиграл 12-й этап "Джиро д'Италия-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Латиноамериканский спортсмен преодолел расстояние в 204 км в окрестностях города Чезенатико на Адриатическом побережье Италии за 5 часов 31 минуту 24 секунды. Второе место занял украинский гонщик из Bahrain-McLaren Марк Падун, уступивший победителю 1 минуту 8 секунд. Третье место оставил за собой австралиец Саймон Кларк из EF Pro Cycling. Он приехал на финиш спустя 6 минут 50 секунд после триумфатора 12-го этапа.

В генеральной классификации изменений по-прежнему не произошло. Розовая майка лидера принадлежит португальцу Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step - 49 часов 21 минута 46 секунд. Вторым идет голландец Вилько Кельдерман из Sunweb с отставанием в 34 секунды. Третье место в общем зачете занимает испанец Пелло Бильбао из Bahrain - McLaren, который проигрывает Жоау Алмейде 43 секунды.-0-