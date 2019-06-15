Эквадорцы стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира по футболу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Эквадора впервые стали обладателями бронзовых медалей молодежного чемпионата мира (U-20), одолев в польской Гдыне итальянцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В основное время игры за 3-е место южноамериканцы владели инициативой, но счет так и не был открыт. В овертайме активнее заиграли европейцы и на 85-й минуте встречи заработали пенальти, но Марко Оливьери не смог переиграть голкипера Рамиреса Веллингтона. А через 10 минут в одной из атак эквадорцев полузащитник Ричард Мина получил мяч в штрафной площади соперников и забил победный гол - 1:0. Эквадорская "молодежка" впервые стала призером мирового первенства.
Сегодня в Лодзи за звание чемпионов планеты поспорят молодежные сборные Украины и Республики Корея.
Оба полуфинала завершились с одинаковым результатом 1:0 - украинцы одолели итальянских сверстников, а корейцы были сильнее эквадорцев.
На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-
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