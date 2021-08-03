Элейн Томпсон стала четырехкратной олимпийской чемпионкой

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередные призеры определились на олимпийских соревнованиях по легкой атлетике, передает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийской чемпионкой в беге на 200 м стала представительница Ямайки Элейн Томпсон - 21,53 сек. Для нее это вторая олимпийская медаль высшей пробы в японской столице. До этого она была лучшей на стометровке. В Рио она также выиграла золото на этих дистанциях. Серебро сегодня завоевала намибийская бегунья Кристин Мбома (21,81 сек.), бронза в активе американки Габриэль Томас (21,87 сек.).

В женских состязаниях по метанию молота с результатом 78 м 48 см первенствовала польская спортсменка Анита Влодарчик. Это ее третье олимпийское золото, до этого полька была лучшей в Лондоне-2012 и Рио-2016. Серебро сегодня завоевала китаянка Ван Чжэн (77 м 03 см), обладательницей бронзы стала еще одна польская спортсменка Мальвина Копрон (75 м 49 см).

В секторе для прыжков с шестом золотую медаль выиграл шведский спортсмен Арман Дюплантис, преодолевший планку на высоте 6 м 02 см. Он пытался побить свой же мировой рекорд, но высота 6 м 19 см ему пока не покорилась. Обладателем серебряной медали стал американец Кристофер Нильсен, взлетевший на 5 м 97 см, бронзовым призером стал бразилец Тиаго Брас (5 м 87 см).-0-