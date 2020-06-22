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22 июня 2020, 11:54

Электронная система Hawk-Eye заменит линейных судей на US Open-2020

Фото Getty Images
Фото Getty Images

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная система Hawk-Eye заменит линейных судей на матчах открытого чемпионата США по теннису. Об этом и ряде других новшеств объявили организаторы US Open-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что система "ястребиный глаз" заменит реальных арбитров не на всех кортах. На главных аренах открытого чемпионата США - имени Артура Эша и Луи Армстронга - линейные судьи будут работать по-прежнему. Еще одно изменение коснется болбоев - вместо подающих мячи детей будут работать взрослые. Также объявлено, что предстоящий турнир в Нью-Йорке пройдет без квалификационных раундов и с сокращенной парной программой - по 32 дуэта у женщин и мужчин. В одиночном разряде, как и раньше, выступят по 128 спортсменов у женщин и мужчин. По 120 игроков пройдут согласно рейтингу на 16 марта, еще по 8 участников получат wild card от организаторов. Низкорейтинговым участникам, которые могли пробиться в основную сетку через квалификацию, будет выплачена компенсация. Таким образом, из представителей Беларуси во втором в этом сезоне турнира серии "Большого шлема" в одиночном разряде могут принять участие Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA), Виктория Азаренко (58), Александра Саснович (119) и Егор Герасимов (69-й номер рейтинга АТР).

На этот раз на US Open не будет смешанных парных состязаний, юниорских турниров, соревнований колясочников, а также теннисных звезд прошлых лет. Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября без присутствия зрителей.

Что касается следующего турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции в Париже, то его организаторы сообщили, что турнира без зрителей точно не будет. Однако пока неизвестно, сколько болельщиков допустят на трибуны кортов "Ролан Гаррос", окончательное решение по этому вопросу примут позже совместно с государственными органами. Французское первенство намечено провести с 21 сентября по 11 октября.-0-

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