Елена Богданова выиграла бронзу этапа Гран-при по дзюдо среди слабовидящих спортсменов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Елена Богданова, выступающая в классе Б-1 (тотально слепые спортсменки) весовой категории 57 кг, выиграла бронзу этапа Гран-при по дзюдо среди слабовидящих спортсменов, сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Марина Григорян.

Представительный турнир завершился в Уорвике (Великобритания). Выиграла данный старт бразильянка Люсия да Сильва Араужо. Второе место заняла аргентинка Лаура Гонсалес. Бронзу вместе с белоруской разделила представительница Казахстана Даяна Федосова.

Этап Гран-при по дзюдо среди слабовидящих спортсменов был заключительным лицензионным стартом накануне Паралимпиады в Токио. Результат белоруски позволяет ей претендовать на завоевание лицензии для участия в Паралимпийских играх в столице Японии.

XVI Паралимпийские летние игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса состязания были перенесены и пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.