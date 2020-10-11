11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Елена Фурман и Анастасия Янина заняли четвертое место на ЧЕ по академической гребле в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заезде женских двоек-распашных легкого веса белорусский экипаж показал на финише время 7 мин. 00,880 сек.

Чемпионками континента в данном классе судов стали Мариеке Кейсер и Ильзе Паулис из Нидерландов – 6 мин. 58,070 сек. Серебро досталось итальянкам Валентине Родини и Фредерике Чезарини – 6 мин. 59,800 сек. Замкнули тройку сильнейших румынки Ионела-Ливия Козмуц и Джанина-Елена Белеага – 7 мин. 00,600 сек.

Что касается остальных представителей сборной Беларуси, то в стартах женщин Яна Цупа и Татьяна Климович финишировали седьмыми в гонках двоек-парных. Ксения Романовская и Дина Галуц заняли восьмое место в состязаниях женских двоек безрульных.

У мужчин Денис Суровец и Николай Шарлап, выступавшие в стартах распашных дуэтов завершили континентальное первенство на девятой позиции в итоговом протоколе. В состязаниях двоек-парных Иван Брынза и Егор Шлюпский заняли 11-е место. Распашная четверка в составе Сергея Володько, Дмитрия Фурмана, Дмитрия Выберанеца и Вадима Лялина завершила регату на 12-й позиции.

Чемпионат Европы по гребле академической 2020 года, проходивший на озере Мальта собрал в Познани (Польша) около 600 лучших гребцов из 31-й страны. В медальном зачете первенствовала дружина Нидерландов, на счету 11 медалей (8 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых). У идущей следом итальянской сборной также 11 наград (4-5-2) у румынских гребцов шесть (4-1-1) попаданий на пьедестал. -0-