Елена Фурман и Инна Никулина не пробились в финал А олимпийской регаты по академической гребле

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Елена Фурман и Инна Никулина не пробились в медальный заезд олимпийской регаты по академической гребле в классе двоек парных легкого веса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски заняли по итогам полуфинала 6-е место с итоговым показателем 6 мин. 54,78 сек. Чтобы продолжить спор за медали, им нужно было занять место не ниже третьего. Эти позиции оставили за собой британки Эмили Крэйг и Имоджен Грант - 6 мин. 41,99 сек., француженки Лаура Тарантола и Клэр Бувье - 6 мин. 42,92 сек. и голландки Мариеке Кейсер с Илзе Паулис - 6 мин. 43,95 сек.

Таким образом, Елена Фурман и Инна Никулина будут оспаривать 7-12-е места в финале В.-0-