Елена Кручинкина и Антон Смольский заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Призеры сингл-микста. Фото IBU
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда в составе Елены Кручинкиной и Антона Смольского заняла 12-е место в одиночной смешанной эстафете на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы уступили лидерам 4 мин. 15,7 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялись немецкие спортсмены, преодолевшие дистанцию за 44 мин. 31,4 сек. Второе место досталось команде из России (отставание 8,6 сек.). Замкнули тройку лидеров норвежские атлеты (отставание 43,2 сек.).
Всего финишировали 29 команд.
Завершится третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе сегодня.-0-