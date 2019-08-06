Елена Пархоменко завоевала две серебряные медали на ЧЕ по водным лыжам в Украине

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Пархоменко завоевала две серебряные медали на чемпионате Европы (U-21) по водным лыжам за катером, который завершился в Днепре (Украина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В фигурном катании минчанка уверенно победила в квалификации с суммой баллов 7580, но в финале погодные условия (сильный ветер и дождь) не позволили показать всю программу без ошибок - 6470 баллов и второе место. Опередить белоруску удалось лишь украинке Станиславе Просветовой - 6870 баллов, третье место у Греты Тальяти из Италии - 5200.

По итогам трех дисциплин (слалома, фигурного катания и прыжков с трамплина) Елена Пархоменко получила 2638,44 балла и заняла второе место в абсолютном зачете. Первое место у Станиславы Просветовой - 2862,52, а бронзовую награду завоевала Мари-Лу Муланье из Франции - 2541,49. Четвертое место в абсолютном зачете у девушек заняла другая белоруска Луиза Чернышева из Новополоцка - 2438,26.

Бронзовую медаль в слаломе выиграла белорусская спортсменка Валерия Трубская, уступившая лишь чемпионке Европы в этой дисциплине француженке Леи Мермо и серебряному призеру Станиславе Просветовой.

В командном зачете, по итогам выступлений мужчин и женщин, сборная Беларуси заняла второе место - 7305,42 балла. Победили воднолыжники Украины - 8410,42, третьей стала команда Австрии - 7231,42.

Беларусь в сентябре текущего года примет сразу два чемпионата Европы по водным лыжам. Соревнования за риксеном (электротягой) среди ведущих спортсменов Старого Света состоятся 6-8 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском. Здесь же 13-15 сентября пройдет юниорское континентальное первенство.-0-