Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал итогового турнира WTA

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница итогового турнира WTA-2018 украинка Элина Свитолина снова будет играть в финале этих соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке итогового турнира со швейцаркой Белиндой Бенчич украинка проиграла первую партию со счетом 5:7, потом взяла реванш - 6:3. В решающем сете Элина Свитолина выигрывала со счетом 4:1, после чего ее оппонентка не смогла продолжить игру.

Соперница Элины Свитолиной по решающему поединку определится сегодня после второго полуфинала, в котором встречаются первая и вторая ракетки планеты австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

В первом полуфинале парного разряда победительницы прошлогоднего итогового турнира венгерка Тимея Бабош и Кристина Младенович из Франции одолели австралийско-китайский тандем Саманта Стосур / Чжан Шуай - 1:6, 6:4, 10:8.

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Во втором полуфинальном матче голландка Деми Схюрс и немка Анна-Лена Гренефельд будут соперничать с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Решающие матчи итогового турнира WTA-2019 в китайском Шэньчжэне с общим призовым фондом $14 млн состоятся в воскресенье, 3 ноября.-0-