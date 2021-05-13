Элла Селицкая переизбрана на пост председателя Белорусской федерации плавания

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете сегодня прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации плавания (БФП), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главой общественного объединения переизбрана заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Делегаты конференции единогласно поддержали ее кандидатуру.

Элла Селицкая ранее занималась плаванием, выполнив норматив мастера спорта СССР, а в 2017 году сменила на посту председателя Анатолия Тозика, который возглавлял БФП с 2012 года.

Также были избраны заместители главы федерации. Ими стали Сергей Хожемпо и Анна Копаченя.

По итогам голосования также был избран новый президиум БФП, в состав которого вошли 25 человек и ревизионная комиссия.-0-