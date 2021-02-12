12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинчанка Эльвира Герман стала победительницей в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Беларуси в помещении, который проходит в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница команды Брестской области в решающей стадии соревнований побила персональный рекорд, финишировав с результатом 7,91 сек. Второе место заняла Алина Талай, выступающая за команду Витебской области, - 8,01 сек. Еще одна спортсменка из Придвинского региона Руслана Рашкован замкнула тройку призеров, также установив личный рекорд, - 8,05 сек.

Старты на 60 м с барьерами у мужчин выиграл Виталий Парахонько, представляющий дружину Витебщины, - 7,71 сек. Серебром свою коллекцию наград пополнил Юрий Еремич из Гроденской области. Третье место занял Виктор Синковец, выступающий за коллектив Могилевской области, - 8,04 сек.

В гладком беге на 60 м у женщин золото выиграла Кристина Тимановская из дружины Могилевской области - 7,28 сек. Серебро на счету спортсменки из Брестской области Екатерины Живаевой - 7,51 сек. Бронзовая медаль у Карины Нестеровой из Гродненской области - 7,61 сек.

В беге на 60 м у мужчин викторию праздновал Юрий Заболотный (Гомельская область) - 6,72 сек. Еще один спринтер из Гомельской области Денис Близнец выиграл серебро с результатом 6,75 сек. Бронзой наградили спортсмена из Брестской области Максима Богдана - 6,77 сек.

В прыжках в высоту не было равных представительнице команды Брестской области Карине Демидик. Спортсменка, вернувшаяся в строй после травмы, повторила личный рекорд - 1 м 94 см. Второе место у представительницы Казахстана Кристины Овчинниковой, которая до последней попытки Карины Демидик лидировала с результатом 1 м 92 см. Третья позиция на пьедестале у еще одной представительницы Брестской области Марии Жодик - 1 м 86 см.

Прыжки в длину у мужчин лучше других удались Владиславу Булахову из Могилевской области. Победу ему принесла попытка на 7 м 63 см. Егор Знудов, представляющий на турнире Витебскую и Минскую области, выиграл серебро - 7 м 54 см. Третье место у атлета из Гродненской области Юрия Еремича - 7 м 53 см.

В заключительном виде программы первого дня чемпионата страны в помещениях, толкании ядра, у мужчин сильнейшим стал Дмитрий Карпук из Брестской области - 20 м 13 см. Олег Томашевич из Витебской области занял второе место - 19 м 61 см. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за его земляком Алексеем Александровичем - 18 м 81 см.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях стал для его участников шансом отобраться в команду, которая выступит на чемпионате Европы в Торуни (Польша).

Призовой фонд чемпионата, учрежденный Белорусской федерацией легкой атлетики, составляет Br35 тыс. Завершится один из ключевых стартов сезона 13 февраля.-0-