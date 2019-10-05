Эльвира Герман вышла в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Эльвира Герман вышла в полуфинал на дистанции 100 м с барьерами чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эльвира Герман попала в четвертый по счету предварительный забег вместе с рекордсменкой мира в этом виде программы американкой Кендрой Хариссон. Чтобы пробиться в полуфинал, белоруске нужно было попасть в четверку сильнейших либо надеяться отобраться по лучшему времени. В итоге она справилась с задачей, финишировав на третьем месте с результатом 12,84 сек.

Полуфинал и решающий забег состоятся 6 октября.-0-