Эльвира Герман заняла третье место в барьерном беге на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Эльвира Герман заняла третье место в беге на 100 м с барьерами в легкоатлетическом матче Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эльвира Герман совершила фальстарт, после которого перестраховалась и начала забег чуть позже соперниц. Тем не менее белоруска сумела прибавить на финише и в итоге заняла третье место с результатом 12,92 сек. Первой финишировала американка Шарика Нелвис - 12,80 сек., вторая позиция у польской спортсменки Каролины Колечек - 12,86 сек.

Украинка Юлия Левченко выиграла состязания в секторе для прыжков в высоту с результатом - 2 м 02 см, это ее лучший прыжок в карьере. Второе место заняла еще одна украинская спортсменка Ирина Геращенко - 1 м 98 см, третья итоговая позиция с таким же результатом у россиянки Марии Ласицкене. Белоруска Карина Демидик преодолела планку на высоте 1 м 87 см и заняла 6-е место.-0-