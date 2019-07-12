Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на молодежном ЧЕ в Швеции

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Эльвира Герман завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале турнира одна из лидеров сборной пробежала дистанцию за 12,70 сек. Это лучший личный результат сезона белоруски. Серебро у польки Клаудии Сицарж - 12,82 сек., бронзовой медалисткой стала Лаура Валеттье из Франции - 12,97 сек. В финальном забеге на 100 м с барьерами приняли участие еще две белоруски. Руслана Рашкован заняла пятую итоговую позицию - 13,22 сек., а Светлана Парахонько стала шестой - 13,31 сек.

Эльвира Герман является чемпионкой II Европейских игр в Минске (12,84 сек.), а также победителем взрослого чемпионата Европы 2018 года в Берлине, где она заняла первое место с результатом 12,67 сек.

В секторе для метания молота молодежного чемпионата белоруска Анастасия Маслова выиграла серебряную медаль. Ее лучшая попытка - 69 м 36 см. Первое место у Софии Палкиной из России - 71 м 08 см.

Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике завершится в Швеции 14 июля.-0-